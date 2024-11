Historisk er Barolo kjent for å produsere vin som krever mange års lagring før de aggressive tanninene og den høye syren er i balanse. Et varmere klima de siste tiårene og moderne produksjonsmetoder har resultert i en langt mer tilgjengelig stil fra mange. Likevel kan du ha mye å tjene på å lagre disse vinene noen år – og du trenger heller ikke kjøpe de dyreste flaskene for å få en utmerket lagrings-barolo.