I den lille landsbyen Avize i subregionen Côte des Blancs i Champagne, ligger Agrapart & Fils. Avize grand cru er kjent for sine kalkholdige vinmarker, som i hovedsak produserer chardonnay-druer av ypperste kvalitet. Landsbyen er en viktig kilde for druer til prestisjefulle viner som Dom Pérignon og Cristal fra Louis Roeder. Det er i tillegg to «grower-produsenter» her som alle burde kjenne til.