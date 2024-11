De vulkanske vinene fra Passopisciaro lanseres i årgangene 2006 til 2011 – alle strålende årganger for produsenten som viser seg i på sitt beste i drikkevinduet nå, men de vil også tåle flere år med videre lagring. For en pris rett over 350 kroner for en standard flaske får du mye vin for pengene her. En sterk anbefaling fra oss.