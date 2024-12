De oppsummerer måltidet, og gir tommel opp for hoisinsausen og thaisalaten, og for at prisnivået er i det nedre sjiktet. Men det er også alt. Long er i hvert fall overbevist om at hun ikke skal besøke den asiatiske restauranten i Middelthunet igjen, og blir til nød med på terningkast tre før hun ombestemmer seg igjen.