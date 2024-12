– Jeg er spesielt svak for japansk mat og har reist til Tokyo fire ganger de siste ti årene for å smake meg gjennom de ulike japanske matstilene og få nye smaksimpulser. En gang jeg ikke fikk med meg noe annet reisefølge, tok jeg med min da seks år gamle sønn en langhelg til Tokyo for å spise sammen. Resultatet er at han har blitt et like stort matvrak som sin far.