Unik champagne til nyttårsfeiringen

Fra Dehours er to viner laget utelukkende på pinot meunier-druen tilgjengelige. Vår klare favoritt av de to er Terre De Menunier. Den er laget på en blanding av to vinmarker, med en base på 2019-årgangen. Vinen er blandet med reservevin fra 1998 og modnet to år på bunnfallet før degosjering i 2022.