De beste vinene til jul tilgjengelig i butikk

Av rødvin er vår fremste anbefaling også fra Tyskland, nærmere bestemt fra Baden-regionen helt i sør. Regionen har posisjonert seg blant de fremste i verden på pinot noir og chardonnay, til konkurransedyktige priser. Et veldig godt valg er Markovic On the Rocks Spätburgunder 2022. Til tross for en kort karriere som vinmaker har Tomislav Markovic opparbeidet seg erfaring fra topp produsenter som Domaine de Montille i Bourgogne, noe som er tydelig på vinens kvalitet.