Tre go-to viner å drikke i 2025

Med 51 Grand Cru-vinmarker, et mangfold av druesorter og ulike sødmenivåer kan Alsace virke litt overveldende. Regionens viner har hatt et enormt kvalitetsløft over de seneste årene, og er vel verdt å følge med på. Selv de tradisjonsrike husene, som Domaine Trimbach med sin historie tilbake til 1600-tallet, fornyer seg og blir bedre. Blant våre favoritter tilgjengelig fra regionen er Trimbach Riesling Grand Cru Brand 2020 varmt anbefalt.