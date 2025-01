SATSER FRISKT: – Jeg vet at mange i bransjen sliter, men for oss ble 2024 ikke et tøft år. Vi økte omsetningen med 6 prosent, sier adm. direktør Gjøran Sæther (t.v.) i Fursetgruppen. Her står han sammen med styreleder og eier i Fursetgruppen, Bjørn Tore Furset, inne på Deich. Foto: Lars Petter Pettersen

