Bjarne Melgaard lanserer kunstnerviner: – Vil frigjøre meg fra rettssakhelvete

Det var i et slutten av oktober det ble kjent at Melgaard tapte søksmålet han har anlagt i Oslo tingrett mot sine to tidligere forretningspartnere, Stein Lie og Svein Roar Grande, som med det fikk kontroll over store deler av kunstnerens livsverk. VG har tidligere omtalt hvordan Melgaard mener han ble presset inn i en forretningsavtale med de to mens han befant seg i en utsatt posisjon, fordi han i årevis har vært svært rusavhengig. Partene strides om hvor mye kunsten som Lie og Grande nå har fått kontroll over, er verdt. Melgaard og hans rådgivere mener den kan være verdt så mye som 200–300 millioner kroner, mens Lie og Grande mener det er snakk om et mindre beløp. Uansett handler det om store summer, i tillegg til saksomkostninger som Melgaard er idømt å betale. Han har derfor nå anket dommen, og det ligger derfor an til helt ny behandling av saken i lagmannsretten.