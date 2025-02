De to blir stående i inngangspartiet i håp om å bli oppdaget av servitøren. Han står med ryggen til lenge. Kjempelenge. Idet Short tar et skritt frem og hever stemmen for å vise at han har fått gjester, svarer han, uten å trekke på smilebåndet, at de kan velge et av de bordene som ikke er opptatt. Hvilket betyr samtlige.