Uventet bra fra burgergigant

McDonald's oppnådde et nettoresultat på 2,02 milliarder dollar i fjerde kvartal i fjor, mot 2,04 milliarder i samme kvartal ett år tidligere, viser ferske tall hamburgerkjempen har fremlagt mandag.

Ordinært driftsresultat økte fra 2,80 til 2,87 milliarder dollar, mens inntektene var på 6,39 milliarder dollar, mot 6,41 milliarder ett år tidligere.

Inntjeningen pr. aksje endte på 2,80 dollar, uendret fra fjerde kvartal 2023. Ekskludert enkelte poster var resultatet pr. aksje 2,83 dollar, en nedgang på 4 prosent.

Uventet salgsvekst

Salget på sammenlignbar basis økte med 0,4 prosent i perioden, løftet av internasjonale markeder, der særlig Midtøsten og Japan trekkes frem. Salget hjemme i USA falt imidlertid 1,4 prosent.

På forhånd hadde analytikere ventet en samlet nedgang i det sammenlignbare salget, ifølge Bloomberg.

Salgsnedgangen i USA var imidlertid større enn ventet.

I førhandelen i New York er McDonald's-aksjen opp rundt 1 prosent. Så langt i år er den opp nær 4 prosent.

Boikott, E. coli og Trump

Den globale salgsveksten kom etter to negative kvartaler på rad for McDonald's, tynget av Israel–Hamas-tilknyttede boikottkampanjer og at folk brukte mindre penger på restauranter, skriver Bloomberg.

Det poengteres også at McDonald's ble rammet av et E. coli-utbrudd hjemme i USA i fjerde kvartal, der mer enn 100 ble syke og én person døde.

I løpet av fjerde kvartal fikk burgergiganten også oppmerksomhet da Donald Trump utførte et valgkampstunt ved én av kjedens restauranter i Philadelphia.

Dette førte til en strøm av dårlige anmeldelser av den aktuelle restauranten. «En senil gammel mann sølte selvbruningskrem på min pommes frites og brukte ikke hansker,» het det i én av anmeldelsene.

Ved utgangen av 2024 hadde McDonald's 43.477 restauranter verden rundt, rundt 4 prosent flere enn ett år tidligere.

Ifølge nyhetsbyrået planlegger selskapet å bruke 3,0–3,2 milliarder dollar, hovedsakelig på etablering av nye restauranter i USA og utvalgte internasjonale markeder.