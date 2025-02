Slik begynner du å samle på vin

Når du handler på Blomqvist, har du ingen garanti for lagring eller returrett på produktene. Derfor kan det være lurt å ikke satse for mye penger på de mest populære vinene og å inspisere flaskene nøye på bildene for å sikre at fargen ikke er for brun i tonene eller at fyllet i flasken ikke er mistenkelig lavt – noe som kan tyde på for varm eller dårlig lagring.