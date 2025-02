– KOPIERT: – Suksessfulle konsepter blir kastet ut for så å bli kopiert av Food Court Holding. I fjor ble et annet av mine konsepter som gikk bra, Crepes & More, kastet ut. Noen få uker senere hadde de kopiert konseptet i stor grad og åpnet et tilsvarende sted, Toppers, sier Maria Liamaki, her foran Toppers i Barcode Street Food. Nylig ble også hennes greske konsept, Meraki, kastet ut og erstattet av greske Zorba. Foto: Iván Kverme