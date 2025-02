Boble eller gjennombrudd

Sist mandag hentet Guming, en kinesisk produsent av bubble tea, 232 millioner dollar i forbindelse med sin børsintroduksjon i Hong Kong. Takket være sterk investorinteresse lyktes selskapet med å oppnå en prising helt i toppen av det indikerte prisintervallet.

Aksjen steg først 12 prosent i gråmarkedet, men har siden utviklet seg ganske flatt i sine første handelsdager.

Likevel kan det være godt nok til å markere et gjennombrudd for bubble tea-produsenter på børs, etter at kinesiske myndigheter frøs alle bransjens noteringsprosesser på vårparten i fjor.





Gen Z driver populariteten

Bubble tea oppsto i Taiwan på 80-tallet og består som navnet antyder hovedsakelig av te som danner små bobler når den ristes. Ellers er drikken lett gjenkjennelig ved å ofte komme i fargerike varianter med mye frukt, og alltid med de karakteristiske tapioca-kulene.

Populariteten spredte seg raskt til Kina og andre deler av Asia, og har siden fått god utbredelse i deler av USA. Det er særlig bereiste forbrukere i Generasjon Z (født 1997-2012) som har trykket bubble tea til sine bryst. Selv i Norge har det poppet opp utsalgssteder, men det er fortsatt mye å gå på i Europa.

Til tross for stor usikkerhet rundt økonomien i Kina, er det globale markedet for bubble tea ventet å doble seg fra rundt 2,5 milliarder dollar til rundt 5 milliarder i løpet av kommende tiårsperiode, ifølge Fortune Business Insights.

Les også Slik begynner du å samle på vin Å samle på vin kan være både en god investering i smaksopplevelser og en utrolig morsom hobby. Dette er våre tips til deg som skal begynne å samle vin.





Gigantflopp

Bakgrunnen for kinesiske myndigheters skepsis til dette segmentet var den totalt mislykkede børsnoteringen av Sichuan Baicha Baidao Industrial, Kinas tredje største bubble tea-selskap, som hentet 330 millioner dollar i april i fjor. På første handelsdag stupte kursen 27 prosent og den er i skrivende stund ned over 40 prosent.

Noteringen skjedde på et tidspunkt da sentimentet ved Hong Kong-børsen var svært negativt og Hang Seng-indeksen hadde blitt nesten halvert i den foregående femårsperioden.

Men siden har det gått bedre for Hang Seng, som er opp over 30 prosent siste halvår. En voldsom optimisme knyttet til kinesiske aksjer ble trigget i september i fjor, for så å avta, men er nå på vei opp igjen. Investorene vurderer fortløpende signaler om nye stimulanser fra myndighetene.