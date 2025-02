Disse vinene bør du legge i kjelleren for videre lagring

Ønsker du derimot et litt rimeligere alternativ, er Pierre Gimonnet Oenophile Non Dosé 2018 til 820 kroner blant våre favoritter. Denne produseres utelukkende på ståltank, noe som bevarer en presis og stålaktig syre. Vinen er også en «Non Dosé», som betyr at den ikke er tilsatt sukker ved flasking. Det gir en strammere og mer strukturert stil, som er balansert av vinens kremede karakter.