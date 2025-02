Hooters på vei mot konkurs for fulle mugger

Hooters er en kjent amerikanske restaurantkjede som nå er i store problemer. Selskapet jobber sammen med kreditorer for å utarbeide en plan for å restrukturere virksomheten gjennom en konkursprosess i løpet av de kommende månedene, ifølge personer med kjennskap til saken.

Den uformelle restaurantkjeden samarbeider med advokatfirmaet Ropes & Gray for å forberede en konkursbegjæring, opplyser kildene. De understreker at planene ennå ikke er endelige og ønsker å være anonyme, da de diskuterer interne forberedelser. Rettssaken vil trolig starte innen de neste to månedene, ifølge kildene, skriver Bloomberg.

Selskapet har jobbet med advokater og omstruktureringseksperter fra rådgivningsfirmaet Accordion Partners for å håndtere sin gjeldsbyrde, ifølge tidligere rapportering fra Bloomberg. Noen av Hooters' kreditorer har engasjert Houlihan Lokey Inc. som rådgiver.

Verken representanter for Hooters, Accordion Partners eller Ropes & Gray har besvart forespørsler om kommentar. En representant for Houlihan har avslått å kommentere saken.

Hooters har slitt med likviditetsproblemer etter en nedgang i besøkstallene og har stengt flere restauranter. Ifølge Bloomberg solgte kjeden rundt 300 millioner dollar i verdipapirer med sikkerhet i eiendeler i 2021.

Disse verdipapirene er strukturert som såkalte «whole-business securitizations», der selskapet stiller mesteparten av sine eiendeler – inkludert franchiseinntekter – som sikkerhet. Denne finansieringsformen er populær blant restaurantkjeder, treningssentre og andre virksomheter med franchisebasert drift.