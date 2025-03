Vinene til Guffens-Heynen er dessverre ikke så lette å få tak i. Det var først for ett år siden at vinene igjen ble importert til Norge etter flere år uten import. Eiendommen, som er på litt under seks hektar vinmark, arbeider med gamle vinstokker, små avlinger og svært streng selektering for å oppnå best mulig kvalitet.