Toppchampagnene du bør bestille i dag!

Selv om Domaine Dhondt-Grellet har produsert vin i Côtes des Blancs i Champagne siden 1986, regnes produsenten likevel som en av de nye stjernene i regionen. Det var kort tid etter at den unge Adrien Dhondt tok over i 2010 at vinene vekket internasjonal oppmerksomhet. I kjelleren arbeider han med fermentering på eikefat og lang lagring på bunnfall for basevinen for å tilføre tekstur og fylde til vinene. Eikefatene som basevinene modnes på, er rundt 30 prosent nye, men vinene er konsentrerte og bærer innslaget av ny eik svært godt.