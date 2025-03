– Jeg trodde dette var et typisk «skjegg og tatoveringssted», men på denne gastropuben føler jeg meg umiddelbart hjemme. Lyst og trivelig er det også, kvitrer Long og fryder seg over utsikten over Roald Amundsens gate fra vindusbordet. Også her er spennet mellom de gående minst like stort som innendørs; alt fra finansfolk i sylskarpe dresser til barnevognmafia og tiggere som kanskje også er en del av en slags mafia. Eller i hvert fall et utenlandsk nettverk.