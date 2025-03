Pinot-kupp fra Bourgogne – disse vinene bør du sikre deg nå

Selv om vinene fra Côte Chalonnaise virkelig kan levere topp kvalitet for prisen, og konkurrerer med langt dyrere eksempler fra kjente områder lenger nord, er Côte Chalonnaise og underområdene fortsatt under radaren for mange. Men med kvalitetsbevisste produsenter som Lumpp i Givry, Domaine de Villaine i Bouzeron, Dureuil-Janthial i Rully og Bruno Lorenzon i Mercurey har kvaliteten løftet seg til nye høyder de seneste årene.