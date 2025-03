Felleskjøpet ber om løft for norske hvetebønder

I deres innspill til årets jordbruksforhandlinger har Felleskjøpet et særlig fokus på hvete.

– Norsk kornproduksjon er en bærebjelke til vårt daglige brød, matberedskap og den er avgjørende for å øke selvforsyningsgraden. For å sikre at flere bønder kan satse på hvete, må det bli mer lønnsomt og mindre risikofylt å dyrke denne kornarten, sier styreleder Anne Jødahl Skuterud i Felleskjøpet Agri i en pressemelding.

Et av tiltakene Felleskjøpet foreslår er å øke målprisen på hvete med 30 øre utover målprisen på bygg. Målprisen for mathvete ligger på 500 øre per kilo for sesongen 2024/25, mens den er på 403 øre for bygg, ifølge Felleskjøpets målpriser.

I tillegg ber de om en økning på 200 kroner i arealtilskuddet på hvete per dekar.

– En økning i arealtilskuddet vil være et viktig grep for å sikre stabil produksjon og mer forutsigbar økonomi for kornbonden. Dette vil også kunne bidra til at flere bønder i nye områder prøver seg på hvetedyrking, sier Skuterud.