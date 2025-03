Anmelderne ble positivt overrasket da Lutlaget åpnet dørene for et år siden i Bjørvika. Stedet som kaller seg bakeri, pizzeria, brasserie og vinbar kan blant annet by på knallbra fries, og deilig entrecôte servert med café de paris-saus. For ikke å glemme oksetartaren. Test den.