I 2019 var snittprisen for en pint med øl på pub i Storbritannia 3,81 pund.

Neste måned forventes den øke til 5,01.

Dermed bryter for første gang snittprisen for en øl på pub barrieren på fem pund, ifølge The British Beer and Pub Association (BBPA).

Slikt skaper overskrifter i pubens hjemland og en rekke britiske aviser siterer i dag meldingen fra BBPA

Politikk i en pint

At en pint koster mer enn fem pund på pub har vært ganske vanlig for de som bor i London og andre større britiske byer, men nå har prisøkningen også begynte å bite for stamgjestene på de mindre lokale pubene i distriktene.

Etter at den nye Labour-regjeringen kom til makten i fjor og vedtok et statsbudsjett med økte skatteinntekter og høyere avgifter fra 1. april i år, blir politikken nå synlig på puben for meningmann.

BBPA mener politikernes vedtak om å øke pensjonsavgiften og minstelønn i næringen, vil påføre pubindustrien 650 millioner pund i økte kostnader.

Når råvarene for å produsere øl og kostnadene til å transportere produktene til utsalgsstedene også har økt, blir summene enda større. Og regningen dyttes over på kundene.

I april forventer BBPA at ølprisen stiger med 21 pence i snitt.

Negativ spiraleffekt

Sjefen i puborganisasjonen BBPA, Emma McClarkin, som er tidligere parlamentsmedlem for de konservative, sier i en uttalelse at den eneste måten mange puber overlever på, er å overføre kostnadene til kundene.

Men blir ølet for dyrt, svikter kundene puber og de må stenge. De siste årene har antall puber som legges ned økt. Ifølge The Times stenger nå seks puber i Wales og England i snitt sine dører for godt hver uke.

– Det er mer presserende enn noen gang at regjeringen ser på måter å begrense eller redusere kostnadene, slik at vi kan holde puber åpne og sørge for at prisen på en halvliter forblir overkommelig, sier McClarkin.