Delicatessen bader i sol. Inne står Long og Short i skyggen. Eller kanskje tykk tåke. De går frem og tilbake i håp om at de ansatte, som snakker med hverandre, kanskje vil legge merke til dem. Etter altfor lang ventetid, og ikke antydning til en hyggelig velkomst, blir de nærmest mekanisk plassert ved et bord. Et knøttlite bord med sigarettpapir-avstand til nabobordet. Dette, kombinert med dårlig akustikk og spansk bakgrunnsmusikk, lover ikke godt for resten av lunsjen.