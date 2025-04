EU fjerner bourbon fra listen over amerikanske varer som skulle ilegges hevntoll, etter kraftig press fra Frankrike, Italia og Irland. Landene har vært bekymret for hvordan en eskalerende handelskrig med USA vil ramme deres alkoholindustrier, melder Financial Times.

Bakgrunnen er president Donald Trumps varslede 200 prosent toll på europeisk vin og brennevin, som svar på EUs trusler om hevntiltak mot amerikansk bourbon. EU hadde planlagt å ilegge toll på varer verdt 26 milliarder euro som svar på Trumps avgifter på stål og aluminium.

Kritiske tyskere

Frankrikes vin- og brennevinsindustri ville blitt særlig hardt rammet, ifølge den franske eksportforeningen FEVS. De anslår et samlet eksportfall på 1,6 milliarder euro for EU, halvparten fra Frankrike alene. Organisasjonen beskriver det som et alvorlig slag mot sysselsetting og økonomi.

– Denne tollkonflikten skaper bare tapere, både i Europa og USA, sier FEVS-president Gabriel Picard.

Tysklands næringsminister Robert Habeck kritiserer medlemsland som prioriterer egne alkoholindustrier fremfor å stå samlet bak EU-kommisjonen.

– Hvis hvert enkelt land begynner å telle opp sine egne problemer – med rødvin her, whiskey der og pistasjnøtter et annet sted – så kommer vi ingen vei, advarer han.

Ifølge FT planlegger Italias statsminister Giorgia Meloni å reise til Washington for å overtale Trump til å trekke tilbake de varslede 20-prosenttollene. Samtidig ønsker Spania at EU bruker tollinntektene på kompensasjonstiltak, mens Frankrike avviser nye støttepakker.

Ber om fritak

Også amerikansk brennevinsindustri har advart mot tollkrigen. Siden EU i 2018 innførte 25 prosent toll på amerikansk whiskey, falt eksporten 20 prosent. Etter at tollene ble midlertidig fjernet, steg eksporten til EU med 60 prosent og nådde 699 millioner dollar i 2024, ifølge FT.

USAs Distilled Spirits Council ber nå om fullt tollfritak for alkohol globalt, og peker på at 86 prosent av amerikansk spriteksport går til land som allerede har fjernet tollsatser.