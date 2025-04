Vinen drikkes godt nå, men kan også nytes med mat for å balansere teksturen – eller alene for dem som liker viner med god tekstur og kraft. Man kan med fordel lufte vinen i 40 minutter på karaffel før servering, og servere den i store glass. Om man ønsker å kjøpe noen flasker for videre lagring, vil denne vinen modne godt videre de neste 15-20 årene.