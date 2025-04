Den kalde vinden fra nord får duoen til å trekke inn, selv om uteserveringen både på gateplan og etasjen over ser riktig så hyggelig ut. Inne blir de møtt av en særdeles smilende og skjønn servitør fra Albania, som senere forteller at han har vokst opp i Hellas. Skjønnheten kommer raskt med spisekartene, og tar opp drikkebestilling umiddelbart. Short hadde bestemt seg for Cæsarsalaten allerede før de dro fra kontoret, mens Long er langt mer ubesluttsom.