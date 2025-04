Snart kunne vi rapportere til Tuborg at Skol hadde slått både dem og Carlsberg i smakstest. Danskene syntes Skol smakte best. Det tok Tuborg-folkene helt med ro. Skol ville ikke ha en sjanse mot de sterke danske merkevarene. De fikk rett. Skol måtte gi seg etter kort tid. Og jeg lærte at image er sterkere enn smak.

I 1968 begynte jeg i Stein Schjærven reklamebyrå. Vi hadde Ballantine's whisky og Gordon's Gin som kunder.

Ballantine's var et lite merke den gangen, og hadde derfor et lite reklamebudsjett.

Etter en markedsundersøkelse, som viste at dyrere whiskymerker bare ble kjøpt til spesielle anledninger, bestemte vi oss for å lansere Ballantine's som den beste julegaven en far kunne ønske seg. Vi kjørte store annonser der bildet var en flaske Ballantine's.

Over sto headingen: «Bløt pakke». Teksten fortalte at far ønsket seg bare bløte pakker til jul, og at Ballantine's var noe av det bløteste du kunne gi ham.

En annen annonse viste fem flasker Ballantine's med merkelapper «til far fra mor», «til far fra Ola» osv., og i headingen sto det «Noen gaver kan ikke byttes. Heldigvis.»

Kampanjene var en suksess, og Ballantine's ble på rekordtid Norges nest største merke (Johnny Walker var vanskelig å slå).

En annen kampanje jeg var med på gjorde vi for Gordon's Gin. Rundt om i norske byer hang det plakater som viste en tom flaske Gordon's Gin. Teksten over flasken var «Den første som forlater selskapet».

Ideen var veldig norsk. Vi vet jo alle hvor vanskelig det er å bli kvitt gjestene før flasken er tom.

Og nå forsvant Gordon's Gin enda raskere. Det var gøy med spritreklame.

I dag er selv ikke reklame for lettøl lovlig, hvis den har med bryggeriets navn.

Nei. La oss sprite opp reklamen igjen. Det var bedre før.

Børre Eduard Werner

Pensjonert reklamemann