Oxford Research har utarbeidet rapporten for Innovasjon Norge, og det samlede inntrykket er at deltakelsen på den tyske messa «koster mer enn det smaker», skriver Nationen.

– Våre funn indikerer at ressursbruken ikke står i forhold til utbyttet, skriver de i rapporten.

Rapporten anbefaler at Norge trekker seg helt fra messa, eller at deltakelsen justeres betydelig. Den foreslår blant annet at midlene heller brukes til å styrke regionale matarenaer og å øke samarbeidet med hoteller, restauranter og catering, samt mer bruk av digitale kanaler.

Da rapporten kom i mars, mente Randi Ledaal Gjertsen, daglig leder i Bondens marked Norge, at rapporten var spikeren i kista for videre deltakelse på messa.

– Tiden er moden for andre tiltak, sa hun til nettstedet Økologisk24.

Mat- og landbruksmessen i Berlin har vært arrangert siden 1926 og samler hvert år over 1500 utstillere fra rundt 70 land, ifølge Innovasjon Norge.