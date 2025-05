Godterifabrikk utvider etter Tiktok-boom

Emneknaggen swedishcandy har fått over 122 millioner visninger på Tiktok.

– Vi ser en ukontrollert etterspørsel, sier administrerende direktør Patrick Axzell i Orkla Shacks Sverige til Dagens Industri.

Norske Orkla, som eier Bubs, utvider nå godterifabrikken i Torsvik sør for Jönköping for å doble produksjonskapasiteten, ifølge avisen.

Bubs stanset for en tid tilbake eksporten på grunn av høy etterspørsel i Sverige og Norden. Men det førte til at gründere har kjøpt opp godteriet, pakket det om å solgt det videre på Amazon i USA – og prisene har skutt i været.

– I Sverige koster godteriet mellom 100 og 170 kroner per kilo, men i USA betaler folk gjerne 500 kroner per kilo for Bubs. Selv i Sør-Korea er hypen fortsatt stor, sier Axzell.

(©NTB)