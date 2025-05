– Vi har gjort en alvorlig feil, som har fått konsekvenser for dyr og dyrevelferd og for produsentene vi leverer fôr til. Det er vi lei oss for og har beklaget dypt. Men det holder ikke å legge seg flate. Vi må bruke dette til å forsterke og forbedre alt vi gjør, sier konsernsjef i Felleskjøpet, Svenn Ivar Fure, i en pressemelding.

Styreleder Jens Lippestad lover at selskapet skal lære av denne feilen.

– Felleskjøpet er en helt avgjørende del av det trygge, norske matsystemet. Norske bønder må kunne stole fullt og helt på oss. Når det svikter hos Felleskjøpet, så må vi rydde opp, være helt åpne om hva som har skjedd og lære alt vi kan. Felleskjøpet har blitt – og vil bli – enda bedre av denne triste og vonde saken. Vi skal vise oss den store tilliten vi blir vist verdig, sier han.

Nær 700 tonn egg ble tilbakekalt

I starten av februar måtte over 670 tonn egg tilbakekalles etter at Felleskjøpet Agri avdekket at det hadde blitt levert fôr med alvorlig forhøyede verdier av vitamin D til seks produsenter av slaktegris og ni eggprodusenter.

Styret i Felleskjøpet Agri engasjerte DNV til å gjennomføre en ekstern gransking av hva som gikk galt.

60.000 høner og 2800 griser ble avlivet som følge av produksjonsfeilen. Fôret ble produsert ved Felleskjøpets fabrikk i Trondheim.

I desember gikk fabrikken tom for en såkalt premix, som er en blanding av viktige tilsetninger i fôret. Blant annet vitamin D, kommer det fram i rapporten.

Alvorlig misforståelse

Fabrikken ønsket å bytte til en annen premix for å holde produksjonen i gang og sendte en henvendelse til Felleskjøpets avdeling for optimering om byttet og riktig resept for blandingen.

– Her skjedde en alvorlig misforståelse, som førte til at en høykonsentrert råvare ble brukt i en mengde som var tiltenkt en råvare med lavere konsentrasjon, heter det.

I rapporten skriver DNV:

– Avdeling for optimering forsto det slik at tidligere kommunisert formel for utregning av mengde D3-500 i produksjon skulle benyttes. Skansen fabrikk forsto det slik at tidligere kommunisert mengde skulle brukes i produksjon. Kommunikasjonen var i tråd med gjeldende prosedyre på hendelsestidspunktet.

Kan ikke avskrives som rutinesvikt

Det er nå gjort konkrete endringer hos fabrikken slik at dette ikke kan skje igjen, ifølge konsernsjefen.

Blant annet går nå Felleskjøpet bort fra å bruke D-vitaminråvarer med svært høy konsentrasjon.

– Men vi har helt siden hendelsen vært tydelige på at dette ikke kan avskrives som rutinesvikt og enkelthendelse. Både våre egne og DNVs undersøkelser bekrefter akkurat det og peker på tekniske og organisatoriske bakenforliggende årsaker som vi må lære alt vi kan av, sier Fure.

Rapporten skulle opprinnelig være klar innen 7. april, men fristen ble senere skjøvet til 13. april. Rapporten har så blitt behandlet av styret i Felleskjøpet Agri før den ble lagt fram onsdag.