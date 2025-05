Undervurderte skatter fra Rhône

Condrieu L’Arbuel har en rikere stil, typisk for Condrieu, men med tekstur og mineralitet som tilfører balanse. Den finnes i 2021- og 2022-årgangene til rett over 500 kroner. L’Arbuel er laget fra flere vinmarker, noe som gir Gerard mulighet til å bruke druer med ulik modenhet for å oppnå både friskhet og rik fruktkarakter. Han kombinerer ståltank og gamle eikefat under vinifikasjonen.