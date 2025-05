Til tross for en kort karriere som vinmaker, har Aurore Casanova raskt fått stor oppmerksomhet fra champagne-entusiaster og sommelierer verden over. Casanova startet i 2013 vinproduksjonen sammen med ektemannen Jean-Baptiste Robinet. Begge kommer fra familier med lang tradisjon for vinproduksjon, men begge valgte opprinnelig andre karrierer. Aurore var profesjonell danser, Jean-Baptiste jobbet innen det paramedisinske feltet.