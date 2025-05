Servitøren dukker opp igjen for å ta opp bestilling på drikkevarer og for å spørre om duoen har bestemt seg for hva de ønsker å spise til lunsj. Long er ikke spesielt begeistret for pizza, og Short har hørt henne omtale retten som «en lefse med noen greier oppå». Mon tro om pipen får en annen lyd når hun blir fortalt at den daglige lederen for Herregårdskroen er Shajan Ghanfili, som tidligere i år ble kåret til Norges beste pizzakokk under Amami Arena på Lillestrøm.