Vinen er kjent som det perfekte uttrykket av Chardonnay: Ikke for fet, ikke for fruktig, ikke for eiket, men heller et kremet, intenst, rikt og friskt uttrykk av det beste regionen har å tilby. Honning, sitrus, bakverk og steinfrukt er bare noen av mange inntrykk et glass Montrachet kan gi.