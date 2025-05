Dagligvare priser bekymrer Støre – etterlyser flere svar

– Vi har fått en god del svar, men det er en del spørsmål som det ikke er gode nok svar på, sa Jonas Gahr Støre (Ap) etter en rekke møter med dagligvarebransjen.

Representanter for dagligvarekjedene møtte fredag opp på Statsministerens kontor. Rema, Coop, Norgesgruppen og Oda var alle invitert, i tillegg til leverandørene Nortura og Orkla, for å legge fram sitt syn på konkurranseforholdene i dagligvarebransjen.

– Vi ønsker å se hvordan hele verdikjeden fungerer, fra et produkt blir til, til du har den i handlekurven. Og der er det mange ledd, fortalte Støre til NTB.

Advarer mot mer regulering

Og nettopp hele verdikjeden er det Norgesgruppen, som står bak blant annet Meny og Kiwi, mener står bak prisstigningen.

– Vi har forståelse for at mange synes at maten i Norge har blitt dyr de siste årene. De økte prisene er et resultat av økte kostnader i hele verdikjeden, og vi ser at dette har skjedd i hele Europa, sier Runar Hollevik, konsernsjef i Norgesgruppen.

Han advarer mot at mer regulering kan gjøre forholdene verre for forbrukeren.

– Flere av de forslagene om regulering som har vært oppe i debatten i det siste, vil rett og slett ha motsatt effekt, og øke prisen for forbrukeren. Det vil vi advare mot, sier Hollevik.

Leverpostei-bekymring

Støre er bekymret for at prisen på handlekurven stiger mer enn prisen på andre varer. Han sier han blant annet etterlyser svar på hvorfor enkelte varer har gått veldig opp i pris «uten at det helt tilsynelatende er forklarlig.»