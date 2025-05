Kan vi kalle Nedre Foss gård for én av Oslos lekreste restauranter? Et prima sted med god mat i vakre omgivelser er det i alle fall – og de har tre chambres séparées å velge mellom for 14 til 60 personer. Restauranten tilbyr rommene for alt fra et kort møte til en heldagssamling, og reklamerer også for at det tekniske utstyret skal være i orden.