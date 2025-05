Alkoholfritt, takk!

Trenden med at ungdom drikker mindre alkohol er global. Og det er ikke kun de unge som drikker mindre. Hva betyr dette for bryggeriene?

Det er flere grunner til at vi ser relativt store endringer i markedet for alkoholholdige drikkevarer. Den viktigste er kanskje økonomien. Nedgang i disponibel inntekt i mange store markeder forplanter seg straks til drikkemønsteret. I rapporten The Real Reasons Generation Z Is Drinking Less Alcohol fra Rabobank vises det til at unge under 30 år i USA bruker samme andel av disponibel inntekt på alkohol, men at de har mindre å rutte med. Et annet forhold som fremheves er økt bruk av mobile plattformer på bekostning av møter ansikt til ansikt. Det innebærer mindre alkohol.

Andre rapporter fremhever ønsker om livsstilsendringer, helsebekymringer og nye trender som gjør det populært og mer akseptabelt å feste uten alkohol.

Veronica Pisinger, som forsker på unges alkoholkonsum ved Institutt for folkehelse ved Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (SDU), rapporterer at «Generasjon fornuftig» er mer sammen med foreldrene sine. Det kan være en av grunnene til at de drikker mindre, sier hun til Forskning.no, og bekrefter at alkoholkonsumet blant unge er sterkt fallende.

Carlsberg er dominerende på øl- og leskedrikkmarkedet i Norden og eier blant andre bryggeriet Ringnes. Vi har alltid forbundet Carlsberg med øl. Men nå er det endringer på vei.

I fjor la Carlsberg 3,3 milliarder pund, omkring 45 milliarder kroner, på bordet for å kjøpe det britiske leskedrikkonsernet Britvic. Samtidig er partnerskapet med Pepsi Cola utvidet til flere markeder. Ølsalget i volum har stort sett vært flatt de siste fire årene, mens salget av leskedrikker er steget med over 20 prosent. Med kjøpet av Britvic stiger omsetningsandelen fra leskedrikk fra 14 til 30 prosent. Carlsberg bekrefter at mindre «low» og mer «no» til alkohol er en stigende trend hos konsumenter i mange land. Kjøpet av Britvic er tiltrengt for Carlsberg, som hadde negativ organisk vekst i første kvartal. Selskapet har mistet rettighetene til å markedsføre ølmerket San Miguel, og det merkes i et kvartal hvor etterspørselen etter Carlsbergs produkter har vært moderat. Men med Britvic steg omsetningen 14,5 prosent i kvartalet, og aksjen har steget 36 prosent i år.