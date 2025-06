Festningen Restaurant er medlem av De Historiske Hotel & Spisesteder. Og kanskje ville stedet blitt historisk for godt. Lørdag 4. februar 2023 sto Festningen Restaurant på Akershus festning i lys lue. Brannvesenet jobbet hele natten, men bygget ble totalskadet. Til tross for dette, vurderte Forsvarsbygg at det var mulig å gjenoppbygge restauranten. Heldigvis ble det ikke noen personskader i brannen, for alle gjester og ansatte ble evakuert i tide rundt halv syv denne lørdagskvelden for litt over to år siden. Mest sannsynlig startet brannen i ventilasjonsanlegget på grunn av fettavleiringer i avtrekket over grillen, kombinert med feil konstruksjon og dårlig vedlikehold. Men over til noe langt hyggeligere: 16. mai åpnet uteserveringen, og 23. mai åpnet selve restauranten.