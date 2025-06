– Aftenpostens Vink har allerede vært her. De var krystallklare i sin bedømming av middagen, og oppsummerte med at årets hittil beste nye restaurant er Cru i Bjørvika – og at maten aldri har vært bedre, sier Short i et stemmeleie som ikke er til å ta feil av. Hun håper at lunsjen er av samme kaliber.