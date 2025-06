Bak vineriet står Heiner Bohlig, tidligere vinmarkssjef hos Egon Müller – produsenten bak noen av Mosels mest ikoniske viner.

Vinen kommer fra Trittenheimer Apotheke, en av Moseldalens fremste vinmarker, og har 35 gram restsukker. Det kan høres mye ut, men takket være høy syre og lav alkohol (9,5 prosent), fremstår den som balansert og livlig. Aromaen byr på epler, fersken, moden lime og steinaktig mineralitet. På smak er den generøs på midtpaletten, med en syrlig og lang avslutning med en harmonisk sødme.

Aslace-vin: Landsbyen Niedermorschwihr. Her holder Albert Boxler til, som leverer en knusktørr, rik og kompleks stil med Grand Cry Sommerberg Riesling 2021. Foto: Dreamstime

Albert Boxler Alsace Grand Cru Sommerberg Riesling 2021

På samme druesort, men i en knusktørr, rik og kompleks stil fra Alsace i Frankrike, finnes Albert Boxler Grand Cru Sommerberg Riesling 2021 – nå tilgjengelig på Vinmonopolet. Dette er en av våre absolutte favorittprodusenter fra regionen, og vinen representerer den modne og rike stilen som er typisk for Alsace-riesling.

Vinen viser en mineralsk karakter av våt, knust stein, moden gul steinfrukt, sitrus og blomster med en konsentrert, rik smak med lang og tørr ettersmak. En vin som drikker utrolig godt allerede nå, men som også vil utvikle seg videre i kjelleren over de neste 15 årene.

Xavier Monnot Bourgogne Pinot Noir 2022

Ønsker du et alternativ til en rødvin som både er delikat, frisk og fruktig – og som kan serveres lett avkjølt til fisk eller til lysere kjøttretter? Da er Bourgogne Pinot Noir 2022 fra Xavier Monnot et svært godt pinot-kjøp under 500-lappen.

Produsenten er mest kjent for sine hvite viner fra Meursault, Chassagne- og Puligny-Montrachet, men lager også røde viner med høy friskhet og eleganse.

Selv i en varm årgang som 2022 fremstår denne pinot noir-en som lettbent og raffinert, med fine tanniner og presis frukt. Den byr på aromaer av røde bær, fioler og lakris, med lette jordlige og krydrede toner fra modning på eikefat.

Ch. Yvonne Saumur-Champigny La Folie 2023

I Loire-dalen, vest i Frankrike, finner man noen av landets beste vinkjøp – både på hvitt og rødt. En av våre favoritter er de friske, krydrede og rødfruktpregede vinene laget på cabernet franc.

Foto: Produsentene

Ch. Yvonne Saumur-Champigny La Folie 2023 er et strålende eksempel, og til 367 kroner et særdeles godt kjøp. Sammenlignet med de lette og delikate vinene laget på pinot noir, fremstår denne som langt mer strukturert og kjøttfull, men samtidig med livlig syre og knasende tanniner. På aroma viser den røde og mørke bær, pepper og blomster. En perfekt grillvin som passer til det meste av kjøtt på grillen i sommer.