Compass Group Norge leverer mat og servicetjenester til alt fra skoler og sykehus til store industrikonsern. Med tusenvis av ansatte og kontrakter over hele landet er selskapet en av de største aktørene i sitt segment.

I regnskapsåret 2023/24 økte driftsinntektene til hele 2,1 milliarder kroner, opp over 12 prosent fra året før. Drivkraften bak veksten var nye kontrakter og utvidet virksomhet. Men marginene fikk seg en knekk.

Inntektsvekst uten resultatløft

Driftsresultatet steg kun fra 100,1 til 102,8 millioner kroner – nærmest flatt sammenlignet med inntektsveksten. Årsresultatet endte på 84,9 millioner, også det omtrent likt med året før.

Forklaringen ligger på kostnadssiden. Lønnskostnadene økte med over 100 millioner kroner til 969 millioner. Antall årsverk steg til 1.529, og et generelt høyere lønnsnivå preget året.

Finanskostnadene vokste også, fra 11,8 til 15,2 millioner kroner, som følge av økte renter.

Styret viser til betydelig vekst i volum og bemanning, noe som naturlig nok gjenspeiles i kostnadsbildet.

Doblet utbytte, svekket egenkapital

Til tross for flatt resultat ble det delt ut 174,8 millioner kroner i utbytte til morselskapet – over dobbelt så mye som årsresultatet. Det bidro til at egenkapitalandelen falt fra 39 til 32 prosent.

Selskapet har også betydelige leieforpliktelser på 264 millioner kroner og en høy andel kortsiktig gjeld, som utgjør 78 prosent av den totale gjelden. Likevel omtaler styret likviditeten som meget god, ettersom Compass Group Norge inngår i konsernets kontosystem.

Compass Group Norge (Mill. kr) 2024 2023 Driftsinntekter 2.102 1.864 Driftsresultat 102,8 100,1 Resultat før skatt 109 105,2 Årsresultat 84,9 83,7

Bærekraft, HMS og leverandøroppfølging

Styret rapporterer at selskapet i løpet av året har innført et nytt klimaregnskapssystem, som ledd i målet om netto nullutslipp innen 2050. Sykefraværet steg til 8,7 prosent, og det ble registrert tre fraværsskader. Dette har ført til styrket satsing på HMS, trivsel og forebyggende tiltak i arbeidsmiljøet.

Styret fremhever også at rutinene for leverandøroppfølging er blitt styrket, med økt bruk av fysiske revisjoner og risikoanalyser. To leverandører ble avvist i 2024 på grunn av for høy risiko.

Kjøpte konkurrenten 4Service

I januar ble det kjent at Compass Group Norge har kjøpt virksomheten til 4Service.

Styret peker på at konkurransen i markedet er økende, men understreker at selskapet har stor tro på verdien av kostnadseffektiv drift, bærekraftige løsninger og videreutvikling av tjenestetilbudet.