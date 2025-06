McDonald’s gir seg ikke før hele landet har fått smaken. Neste stopp er Bjørkelangen i Akershus, hvor kjeden sammen med eiendomsutvikleren TAB Gruppen etablerer seg i det gamle Møller-bygget, melder Estate Nyheter.

– Vi ser alltid etter egnede adresser som kan gi grunnlag for bærekraftig drift. Bjørkelangen er et område i vekst, og vi er glade for å ha sikret lokaler her,

sier etableringssjef Liv Siri Silseth.



TAB Gruppen tror burgernaboen vil falle i smak i lokalmiljøet.

– En etablering som dette skaper aktivitet, og vi tror det blir et positivt tilskudd til nærmiljøet. Eiendommen har en eksepsjonell beliggenhet for denne type virksomhet, sier daglig leder Thomas Berntsen.

Har fått smaken på Nord-Norge

Etter åpningen i Drammen i november har Burger King holdt seg relativt stille. McDonald’s derimot har vært sulten på mer. Nylig åpnet de sin første restaurant i Bodø, og flere steder står for tur.

– Bodø har lenge vært et ønsket sted for oss, og vi er glade for å endelig kunne åpne dørene, sier driftssjef Sharko Nejad.

Med utsalg i Mo i Rana, Orkanger, Lillestrøm og snart Hokksund, bygger McDonald’s stadig ut menyen. De har nå 88 utsalg mot Burger Kings 97.