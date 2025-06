Italiensk toppvin du kan nyte i dag – eller lagre i 30 år

Rancia ligger over 400 meter over havet og består av flere høytliggende parseller omgitt av skog. Det gir naturlig kjøling og økt friskhet i vinen. For å fremme kompleksiteten arbeider Fèlsina med over 40 ulike kloner av sangiovese. Vinen modnes på en høy andel nye franske eikefat, som tilfører struktur og dybde.