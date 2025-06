– Til tross for at dette er den tredje sesongen, er det mange som sier: Er det restaurant her? Det er få som har fått det med seg, og Radisson bruker ikke mye ressurser på å reklamere for det, sier vår eminente servitør på klingende nordnorsk. Det viser seg at servitøren egentlig har en lederrolle i en annen avdeling på hotellet, men han er åpenbart et naturtalent når det gjelder gjestfrihet og varm velkomst.