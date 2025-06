Coop doblet marginen – avviser grådighet

Dagligvarekjedene økte marginene i 2024, mens norske husholdninger fortsatt merket høy inflasjon på matvarer. Ifølge DN steg Coops resultatmargin til én prosent, opp fra 0,5 prosent året før. Norgesgruppen endte på 4,1 prosent og Reitan Retail på 2,2.

– For oss var 2024 et godt år, sier Philipp Engedal, administrerende direktør i Coop Norge.

Kan få store gebyrer

Han peker på økt effektivisering og vekst i lavpriskjeden Extra, som nå står for over 60 prosent av Coops omsetning. Samtidig avviser han kritikken om høy lønnsomhet i bransjen.

– Folk har valgt et bilde av hvordan man ønsker at verden skal se ut, med den hardtarbeidende industriarbeideren, den gode bonden og den grådige handelsmannen. Tallene viser at vi ikke har større lønnsomhet enn det som kreves for å investere i fremtidig konkurransekraft, sier Engedal.

Coop delte ut 1,4 milliarder kroner i kjøpsutbytte til medlemmene i fjor. Totalt mener selskapet at medlemmene har spart tre milliarder i fordeler og rabatter.

Konkurransetilsynet har varslet gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner mot Norgesgruppen, Reitan Retail og Coop for det tilsynet mener er ulovlig samarbeid om prisinnsamling i konkurrenters butikker. Likevel avviser Engedal at selskapet har gjort noe galt.

– Vi har ingenting å skjule, sier han til avisen.