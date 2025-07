Amerikanske bobler som utfordrer toppchampagne

Racines Grand Reserve Chardonnay 2019

Dosage på 4 gram sukker per liter og to og et halvt års modning på bunnfall i flasken. Mer konsentrert og kompakt på aroma med friske epler, sitrus, gjærbakst og kalk. Frisk og “krisp” på ankomst med kalkaktig og fast midt og lang, tørr avslutning.

Poeng: 93.

Varenummer: 15814701.

Pris: 829,90 kroner.

Racines Grand Reserve Chardonnay 2020-base

Dosage på 4 gram sukker per liter og to og et halvt års modning på bunnfall i flasken. Rik på aroma med gjærbakst, moden sitrus, modne epler, nøtter og en mineralsk steinaktig karakter. Fast og kalkaktig tekstur på ankomst som balanseres av et fyldig og fruktig midtparti med lang avslutning.

Finnes også tilgjengelig i magnum flaske.

Poeng: 92.

Varenummer: 18841101.

Pris: 829,90 kroner.

Tyler Mae Estate Blanc de Noirs 2021 (Blir lansert i Juli)

Fin kompleksitet og konsentrasjon på aroma med modne epler, gjærbakst, kalk, nøtter, moden sitrus og underliggende røde bær. Rik og fruktig ankomst på smak med fast og strukturert midt og lang avslutning.

Kun 500 flasker produsert.

Poeng: 91.

Tyler Mae Estate rosé 2021 (Ikke tilgjengelig på vinmonopolet)

Kompleks og fruktig på aroma med sitron, blodappelsin, blomster og røde bær med en velintegrert og gjæraktig karakter. Fokusert og frisk på ankomst med strukturert midt og lang, tørr avslutning.