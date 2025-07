Verdi for pengene fra Bourgogne

Samtidig ser vi en økning i antall unge vinmakere som produserer vin fra kjøpte druer eller leide vinmarker, ofte i mindre kjente områder. Mange av disse har en «trendy» tilnærming som beveger seg inn i naturvin- eller low intervention-kategorien. Vinene skiller seg ofte fra det klassiske Bourgogne-uttrykket gjennom mindre innblanding og manipulasjon i vinifikasjonen, for eksempel ved redusert eller ingen bruk av nye eikefat. Selv om denne vinstilen også kan by på en unik og minneverdig opplevelse, hender det at man bare vil ha en erkeklassisk Bourgogne – uten at flasken koster skjorta.