Razzia hos matgigant

Den sveitsiske næringsmiddelgiganten Nestlés franske hovedkontor utenfor Paris ble torsdag ransaket av franske myndigheter som en del av etterforskningen av selskapets behandling av naturlig mineralvann, melder Bloomberg.

Radio France var først ute med å omtale razziaen, som senere er blitt bekreftet av den franske tilsynsmyndigheten DGCCRF.

Etterforskningen gjelder bruk av forbudte filtreringsmetoder i produksjonen av naturlig mineralvann.

Forbrukerrettighetsgruppen Foodwatch har levert inn klage mot Nestlé og Nestlé Waters, og denne har utløst granskningen.

Erkjente bruk av kull og UV

Nestlé har vært gjenstand for ytterligere granskning etter at selskapet i fjor erkjente bruk av kull- og UV-filtrering, skriver Bloomberg.

I forrige uke uttalte selskapet at behandlingen av det kjente merket Perrier nå er i tråd med franske regler. Dette skjedde etter at Nestlé tidligere var blitt bøtelagt for ulovlig behandling av vannet.

Razziaen og etterforskningen føyer seg inn i en rekke tiltak fra franske myndigheter for å sikre at produksjonen av naturlig mineralvann følger nasjonale standarder, ifølge nyhetsbyrået.